COVID-19 Planta da Aurora em MS passa a seguir regras de biosegurança mais rígidas contra a COVID-19 TAC nacional firmado com MPT deriva de acordo feito em Santa Catarina

26 MAI 2020 - 10h:09 Por Marcus Moura/ CBN

A aurora, que tem sede no estado em São Gabriel do Oeste, assinou um termo de compromisso para adoção de medidas rígidas para evitar a disseminação do novo coronavírus entre funcionários. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o MPT (Ministério Público do Trabalho) deriva de um acordo feito no sul do Brasil. Confira: