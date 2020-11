AGRONEGÓCIO Plantio da soja está praticamente finalizado em MS Média da evolução da semeadura é 96,6% no Estado, porcentagem é 8,3% maior que a registrada em 2019

25 NOV 2020 - 14h:15 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Os produtores sul-mato-grossenses estão com o plantio da safra 2020/2021 de soja praticamente encerrado. Segundo informações do Sistema Famasul, 16 municípios finalizaram a semeadura, que está com 96,9% de evolução, porcentagem 8,3% a frente da registrada na temporada 2019/2020.

