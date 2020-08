CULTURA Plataforma online traz trabalhos de artistas mulheres de MS São mais 60 profissionais cadastradas, desde as pioneiras até as mais contemporâneas

25 AGO 2020 - 08h:41 Por Ingrid Rocha/CBN

A exposição Do-Ré-MIS Mulheres na Música de MS agora pode ser acessada de forma online. O Museu da Imagem e do Som e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul inauguraram nesta terça-feira (25), o novo formato da exposição. São mais de 60 artistas cadastradas, como as pioneiras Beth e Betinha, Delinha e Helena Meirelles, e as mais contemporâneas Negabi e Sampri. A plataforma está disponível no link: https://mulheresnamusicadems.tumblr.com/

As cantoras e musicistas que ainda não fazem parte da exposição, mas que gostariam de participar, podem enviar um resumo da atuação musical, junto com as redes sociais, para o e-mail: mulheresnamusicadems@gmail.com.

