POLÍCIA PM realiza a maior apreensão de cocaína de 2020 Droga foi encontrada após denúncia anônima

27 JUL 2020 - 20h:03 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Durante Operação Hórus, equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque - BPMChoque, receberam denúncia de que um caminhão estacionado no pátio de um estabelecimento comercial na BR 060 estaria com uma carga de drogas.

As equipes deslocaram até o local e localizaram o veículo com o motorista. Questionado sobre estar transportando drogas, inicialmente negou, no entanto, pouco tempo depois passou a admitir que teria de drogas escondida dentro do caminhão.

O condutor relatou as equipes que iria transportar a carga de 6 (seis) toneladas de frango juntamente com a droga e que foi contratado por um homem para levar a carga com destino final o Estado de São Paulo.

A carga de frango pesou 6102 (seis mil cento e dois quilos) totalizando 339 (trezentos e trinta nove) caixas.

Foi dada a voz de prisão para o autor pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado e entregue junto com o caminhão e as drogas na Delegacia de Polícia Federal - DPF de Campo Grande.

Conforme pesagem realizada nas dependências da D.P.F., a droga pesou 416 (quatrocentos e dezesseis) quilos de cocaína, entre cloridrato e pasta base.