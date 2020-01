FUTEBOL MS PM reprova reformas do Estádio Morenão Vistoria foi realizada nesta quarta-feira (15)

15 JAN 2020 - 11h:44 Por Isabelly Melo

Na manhã desta quarta-feira (15) a Polícia Militar realizou a vistoria do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) e reprovou as reformas feitas no local. O valor total das obras emergênciais chegou a R$75 mil, oriundos de recursos prórpios da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Segundo o Tenente Coronel Souza Lima, que está na corporação há 24 anos, algumas exigências feitas na vistoria prévia, realizada no dia 25 de novembro de 2019, não foram cumpridas em sua totalidade, como a cabine destinada a PM. “Nós gostariamos de sair daqui pronto para fazer o laudo final, mas infelizmente grande parte dos itens que nós elencamos, ainda não estão prontos”, revelou o Tenente.

Sem prazo exato para uma nova vistoria, o Ten. Coronel disse que a Polícia Militar espera agora somente pela realização total dos ajustes por parte da Federação de Futebol Estadual. De acordo com o presidente da Federação, Francisco Cezário, os ajustes devem ser finalizados até segunda-feira (20), “.”

Obras para o Estadual

Para atender os jogos do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020, que tem data de início prevista para o dia 22 de janeiro com partida entre Águia Negra e Pontaporanense, foram realizadas algumas obras/reformas no Estádio Morenão.

As prioridades, segundo a Federação de Futebol, eram as obras na marquise das arquibancadas, obras relacionadas ao atendimento dos torcedores e o gramado, como explica o vice-presidente da Federação, Marco Antônio Tavares.

Para deixar o gramado pronto e dentro dos parâmetros necessários para as partidas do Estadual o campo do Estádio Morenão passou por procedimentos de adubagem e posteriormente pela inserção de areia.

Além dessas questões, segundo Tavares, foi realizada a limpeza dos banheiros do Estádio, da cabine destinada a imprensa e dos arredores do local.

Após a finalização do Estadual de Futebol o Morenão passará por outra série de obras de reforma e revitalização que fazem parte do pacto firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Federação de Futebol (FFMS), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Ministério Público Estadual (MPE) e Superientendência para Orientação e Defesa do Comsumidor (Procon-MS).

A obra, orçada em R$4,5 milhões, conta com reparos nos setores de