PRIMEIRA VISTORIA PM reprova reformas do Estádio Morenão PM alegou descumprimento de requisitos prévios

18 JAN 2020 - 08h:36 Por Isabelly Melo

Na quarta-feira (15) a Polícia Militar realizou vistoria dn Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) e reprovou as reformas feitas no local. O valor total das obras emergenciais chegou a R$75 mil, oriundos de recursos próprios da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Segundo o Tenente Coronel Souza Lima, algumas exigências feitas na vistoria prévia, realizada no dia 25 de novembro de 2019, não foram cumpridas em sua totalidade, como a cabine destinada a PM. “Nós gostaríamos de sair daqui prontos para fazer o laudo final, mas infelizmente grande parte dos itens que nós elencamos ainda não estão prontos”, revelou o Tenente.

Sem prazo exato para uma nova vistoria, o Ten. Coronel disse que a PM espera somente pela realização total dos ajustes por parte da Federação de Futebol Estadual. De acordo com o presidente da Federação, Francisco Cezário, os ajustes devem ser finalizados até segunda-feira (20).

Para atender os jogos do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020, que tem data de início prevista para o dia 22 de janeiro com partida entre Águia Negra e Pontaporanense, foram realizadas obras na marquise das arquibancadas, rampa de acesso, banheiros, vestiários e gramado.

Além dessas questões, segundo o vice-presidente da Federação, Marco Antônio Tavares, foi realizada a limpeza da cabine destinada a imprensa e dos arredores do local. Após a finalização do Estadual de Futebol, prevista para abril deste ano, o Morenão passará por obras de reforma e revitalização orçadas em R$4,5 milhões.