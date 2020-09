POLÍTICA Podemos aposta em delegada para disputa da capital Partido terá chapa proporcional completa com 44 nomes para o legislativo

16 SET 2020 - 15h:43 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Podemos de Mato Grosso do Sul tem pré-candidaturas em 33 municípios e pode passar de 11 majoritárias. Nesta quarta-feira (16), o partido terá seis convenções. Depois de apresentar em Aparecida do Taboado seus 14 postulantes a vereança e sua chapa da majoritária com José Natan (Podemos) e Tenente Ávila (PSL), na coligação Honestidade e Inovação à favor da população pelo Zoom, Campo Grande também fará a convenção pela plataforma nesta quarta-feira (16), às 19h. A pré-candidata a prefeita é a Delegada Sidnéia Tobias.

Pela manhã os 44 pré-candidatos do partido se reúnem respeitando o distanciamento social, usando máscara e todos os procedimentos necessários no Rádio Clube Cidade para uma prévia da convenção para confirmação dos futuros candidatos do partido. Na oportunidade serão apresentados o diretório da Executiva Estadual, da Municipal, equipes jurídica e contábil, além do nome da Delegada Sidnéia Tobias e o vice.

Delegada Sidnéia Tobias tem magistério com faculdades de Letras, Pedagogia e Direito. Fez pós-graduação em Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Escolar, Gestão de Segurança Pública e Defesa Social pela UFMS. Foi professora em uma escola pública no Bairro Aero Rancho e no Colégio Auxiliadora. Ingressou na Academia de Policia Civil em 29 de janeiro de 1990, se tornando Delegada da Polícia Civil, tendo sua primeira lotação na cidade de Corumbá no Setor de Atendimento à Mulher. Trabalhou em plantão policial, distritos policiais, Grupo de Operações Especiais- GOE, Corregedoria do Detran, Titular da Delegacia Especializada de Homicídios, Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos.

Implantou a Ouvidoria do Estado e foi ouvidora-geral. Foi a primeira mulher a comandar o GARRAS. Foi superintendente de Segurança Pública, Superintendente de Administração e Finanças da Seprotur, idealizadora e apresentadora do Programa Segurança em Pauta, Dicas de Segurança da Polícia Civil, Vida de Polícia, PC nas ruas. Entre tantas funções bem exercidas, ela também foi responsável pela implantação das salas lilás no interior do estado, sem esquecer de ser filha, irmã, mãe, esposa, dona de casa. Atualmente, advogada, palestrante na área da segurança pública e Presidente do Podemos Mulher Municipal de Campo Grande/MS.

Convenções

Nesta quarta-feira (16) as convenções acontecem em Eldorado (majoritária com Anderson Neno), Camapuã (majoritária com Marco Aurélio), Coronel Sapucaia (majoritária com João do Banquinho), Bela Vista (majoritária), Coxim (majoritária) e Bandeirantes.

O Podemos de Mato Grosso do Sul começou suas convenções pelo Estado no dia 06 de setembro em Corguinho e depois retomou dia 09 com Santa Rita do Pardo onde tem majoritária com o Dr Lúcio, e Paranhos. Já oficializou as pré-candidaturas em Juti com Gabriel Davi encabeçando a majoritária, Tacuru, Douradina, Nova Andradina e Corumbá. Ladário, Água Clara, Três Lagoas, Fátima do Sul e Batayporã (majoritária) no sábado (12). Domingo (13): Naviraí (majoritária com Telma Minari), Ivinhema ( proporcional), Aquidauana (proporcional), Glória (proporcional) e Deodápolis. Segunda-feira (14): Paranaíba ( majoritária com Fredson Freitas), Miranda e Brasilândia. Terça-feira (15): Bataguassu (proporcional), Anastácio (proporcional), São Gabriel (proporcional ) e Sonora (majoritária com Dr Cavalcante).