LIVRO LANÇAMENTO "Poemas que falam" protagoniza amor, família e sociedade Vagner Almeida fala sobre experiência de se aventurar na literatura pela primeira vez

3 DEZ 2020 - 13h:28 Por Thais Cintra/ CBN

Com lançamento previsto nesta quinta-feira (03), o livro “Poemas que falam”, do escritor Vagner Almeida, é uma coletânea de poemas separados em diversos capítulos na qual revelam algumas histórias que marcaram cada fase da vida dele. Entre os contos, poesias dedicadas às mulheres que passaram pela vida do autor, o amor pela esposa, filhas e mãe, compõe o enredo.

Vagner disse que a nova experiência como escritor marca o início na carreira na literatura. O lançamento será hoje às 19h no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), localizado na avenida Dom Antônio Barbosa, 4155.