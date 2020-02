DOURADOS Polícia Civil deflagrou a operação Amigos do Campo Operação Investiga furto de caminhões e maquinários agrícolas

18 FEV 2020 - 07h:39 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Com o apoio de policiais do DOF e da Força Nacional, Polícia Civil deflagrou na segunda-feira (17) a operação Amigos do Campo, que investiga o furto de caminhões e maquinários agrícolas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma reserva indígena.