OPERAÇÃO MATÁÁ Polícia já tem 5 suspeitos de iniciar o fogo no pantanal de Corumbá Nesta quarta-feira, órgãos de segurança ligados ao Governo do Estado deflagraram operação para investigar origem do fogo nas regiões do Nabileque e Nhecolândia

16 SET 2020 - 16h:44 Por Marcus Moura/CBN

Policiais durante o deslocamento até as propriedades rurais - Reprodução/PF Cinco fazendeiros são apontados pela polícia como responsáveis pelos incêndios que consumiram cerca de 25 mil hectares de mata nativa no pantanal de Corumbá. Desde junho, quando o fogo começou a castigar a região, a Polícia Federal investiga a origem das chamas com a ajuda de imagens de satélite. Segundo o delegado responsável pela operação, Alan Givigi, a próxima fase da ação colherá depoimentos dos funcionários das propriedades. Nesta quarta-feira, órgãos ambientais ligados ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul deflagraram a operação Focus com objetivo de fiscalizar 35 fazendas nas regiões pantaneiras do Nabileque e Nhecolândia, duas das áreas mais atingidas pelo fogo. Confira: jpnews · Polícia já tem 5 suspeitos de iniciar o fogo no pantanal de Corumbá

