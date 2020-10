CRIME ORGANIZADO Polícia prende 14 em operação contra o tráfico de drogas no Estado Mandados foram cumpridos nas cidades de Jardim, Guia Lopes, Ponta Porã e Bela Vista

7 OUT 2020 - 15h:42 Por Marcus Moura/CBN

A Polícia Civil prendeu 14 pessoas ontem (06), durante o cumprimento de mandados da operação Tough, que visa membros de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas na região sul do Estado. As ações aconteceram em Jardim, Guia Lopes da Laguna, Ponta Porã e Bela Vista. Confira:Confira: