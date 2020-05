POLICIAL Polícia recupera em Amambai dois carros roubados que seriam levados para Capitán Bado no Paraguai Os veículos foram recuperados na MS-289 rodovia que liga Amambai a Coronel Sapucaia

14 MAI 2020 - 07h:33 Por Lilian Rech/ Thais Cintra

Ambos com placas de Minas Gerais, os veículos foram abordados por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária durante ronda em rodovia que liga as duas cidades do sul do Estado. Confira: