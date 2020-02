DOURADOS Policiais do SIG continuam com a Operação Campo Amigo A estimativa é de que desde 2019 a quadrilha tenha furtado mais de R$1 milhão de

20 FEV 2020 - 07h:29 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Continua em Dourados a Operação Amigo do Campo, deflagrada na segunda feira (17), pela Polícia Civil com o apoio do Departamento de Operações de Fronteira e de policiais da Força Nacional.