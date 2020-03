EFEITO CORONA Policiais encontraram mais de 300 pessoas fora de casa após toque de recolher Quem flagrar pessoas transitando nas ruas após o horário determinado, ou encontrar aglomeração de pessoas, o que está proibido, pode denunciar pelos telefones: (67) 3324- 9945 e 156 da Guarda Municipal.

22 MAR 2020 - 15h:53 Por Marcus Moura e Isabelly Melo/CBN

Na primeira noite com toque de recolher em Campo Grande a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana encontraram mais de 300 pessoas fora de suas casas, mesmo com o decreto municipal esclarecendo a proibição do ato.

Nas abordagens realizadas pela GCM, três adolescentes e um adulto foram encaminhados à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) por estarem traficando drogas. Cerca de 46 pessoas foram abordadas, além de 68 moradores que receberam orientação das autoridades por estarem fora de suas casas.

A PM rodou mais de mil quilômetros durante a madrugada e abordou 120 pessoas na região central. Uma delas foi encaminhada à delegacia por resistir à abordagem, e outra foi presa por estar com mandado de prisão em aberto. Na região sul da cidade, 76 pessoas foram abordadas.

Quem flagrar pessoas transitando nas ruas após o horário determinado, ou encontrar aglomeração de pessoas, o que está proibido, pode denunciar pelos telefones: (67) 3324- 9945 e 156 da Guarda Municipal.

O prefeito Marquinhos Trad ainda ressaltou que o estabelecimento que for flagrado funcionando e permitindo a aglomeração de pessoas vai perder o alvará de funcionamento e terá dificuldade em consegui-lo de volta. “Não dá para brincar com a vida das pessoas. O comerciante que fizer isso vai ter dificuldade em conseguir licença para reabrir o estabelecimento”, finaliza