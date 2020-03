EFEITO CORONA Policiais vão às ruas na fronteira para garantir toque de recolher Com um caso registrado do novo coronavírus, a prefeitura quer reduzir ao máximo a disseminação do vírus na cidade

23 MAR 2020 - 14h:25 Por Marcus Moura/CBN

Policiais durante ação para tirar as pessoas das ruas - Reprodução/ Ponta Porã Informa Após registrar o primeiro caso da COVID-19, a prefeitura de Ponta Porã decretou toque de recolher na cidade, que vale entre às 20h até às 4h. Na primeira noite da medida, que foi neste domingo, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar realizaram rondas para garantir o cumprimento do decreto.

Deixe seu Comentário