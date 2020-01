NAS REDES SOCIAIS Policial atropelado em MS recebe homenagem de Bolsonaro Agente morreu após ser atropelado em estrada de MS durante uma ação policial

10 JAN 2020 - 09h:19 Por Luis Vilela

O presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais divulgou uma nota de pesar pela morte do policial rodoviário federal Vladimir Struck, 45, que morreu hoje (10) após ser atropelado por uma caminhonete durante uma ação policial.

Em nota no Facebook o presidente postou uma foto do agente com as palavras: “Nosso profundo pesar pelo passamento, em serviço, na cidade de Sidrolândia/MS, do PRF Vladimir Benedito Struck.

- Profissional dedicado e instrutor da Academia da PRF, com 25 anos de carreira.

- Que Deus o tenha e guarde, junto aos seus”.

Vladimir Struck estava trabalhando com mais dois policiais na estrada de Capão Seco fazendo controle de fluxo no trecho que ocorreu um acidente. Em determinado momento o agente foi atropelado por uma caminhonete F-1000 conduzida por um motorista de 73 anos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro até a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital.