Política de geração de emprego é prioridade de Miglioli para Campo Grande O pré-candidato do Solidariedade criticou a gestão atual por não apresentar grandes projetos para a cidade

19 MAR 2020 - 10h:11 Por Isabelly Melo

Nesta quinta-feira (19) a Rádio CBN Campo Grande entrevistou mais um pré-candidato à prefeitura da capital, Marcelo Miglioli, do partido Solidariedade. O pré-candidato afirmou que, se eleito, vai implementar dentro da saúde de Campo Grande um centro de atendimento de média complexidade na antiga rodoviária da capital. Ainda na saúde, Miglioli garantiu que vai disponibilizando profissionais para atender diretamente na casa da população, com o projeto ‘Saúde Comunitária’.

Em relação a infraestrutura, Miglioli disse que vai priorizar todas as obras inacabadas da capital. Já em relação as áreas de invasão disse que, para solucionar o problema, vai considerar um marco temporal assim que entrar na prefeitura. “Vamos cadastrar as famílias que já residem em área pública, remanejar essas famílias para áreas não invadidas, e utilizar esses locais. Não vamos fazer política em cima de invasão”, finalizou.

No comércio, o pré-candidato tem como plano regularizar os comerciantes que atuam de forma ilegal, afim de que eles saiam da clandestinidade. “Mas claro, se estiver atrapalhando o ir e vir no local, nós vamos fazer o remanejamento”, esclareceu Miglioli.

Além disso, Marcelo afirmou que, se eleito, vai contemplar as ações sociais para diminuir a população de moradores de rua da capital. “É uma situação desumana que vai contra tudo que devemos fazer. Devemos trazer dois elementos, a cultura e o esporte, como função social para resolver o problema dos moradores de rua”, disse o pré-candidato.