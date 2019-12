BALANÇO "Politicamente, 2019 foi turbulento', avalia deputado Em entrevista à CBN Campo Grande, Fábio Trad (PSD) falou sobre a política no país

30 DEZ 2019 - 13h:26 Por Redação

No penúltimo dia do ano, a CBN Campo Grande recebeu para um bate-papo o deputado federal Fábio Trad (PSD), que fez um balanço sobre a política no país em 2019. Trad avaliou o ano como 'politicamente turbulento' e disse acreditar que, na economia, o Brasil passa por avanços. "No plano econômico, eu diria que começou melhor do que se esperava. Os índices econômicos estão sinalizando uma recuperação da economia brasileira, lenta, é verdade mas, gradual".

O deputado também falou sobre a destinação de R$15 milhões para a antiga rodoviária de Campo Grande; o projeto que prevê prazo mínimo de seis anos de afastamento do cargo para que juízes, promotores e policiais possam se candidatar as eleições e, ainda, a expectiva para a política brasileira no próximo ano.

Assista a entrevista na íntegra: