POLÍTICA Políticos e autoridades lamentam a saída de Moro do governo Presidentes da Câmara e Senado ainda não se manifestaram sobre a saída de Moro

24 ABR 2020 - 13h:53 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

Governadores, autoridades e políticos de diversos partidos lamentaram a saída de Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o inicio da tarde desta sexta-feira, nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, haviam se manifestado sobre a saída de Sergio Moro.

