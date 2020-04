EFEITO CORONA Polo de Atendimento já funciona no Parque Ayrton Senna Local tem capacidade de atender 800 pacientes por dia

13 ABR 2020 - 10h:37 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Polo de Atendimento para casos de Coronavírus (Covid-19) implantado no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho, pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), terá capacidade para receber até 800 pacientes por dia, podendo, inclusive, atender casos mais graves com necessidade de intervenção imediata. Inicialmente os atendimentos devem ocorrer diariamente de 07h às 19h de forma ininterrupta e poderá ser ampliado conforme a necessidade. Na manhã desta sexta-feira (10) o prefeito Marquinhos Trad, em companhia do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, visitou a estrutura para acompanhar o início das atividades.

“Aqui o paciente tem um local estruturado e com profissionais capacitados para dar o melhor atendimento. Estamos tomando todas as medidas para evitar que haja o aumento de casos em nosso município, porém é preciso que nós estejamos preparados para atender esses pacientes. E aqui, certamente, as pessoas serão bem acolhidas seguindo todos os protocolos de segurança”, comentou o prefeito Marquinhos Trad.

O atendimento será por escala e contará com corpo clínico formado por uma equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, farmacêuticos, psicólogos e profissionais de Educação Física.

O médico Vinícius Fonseca explica que, como medida de segurança, foi estabelecido um fluxo de atendimento unidirecional, evitando assim que os pacientes tenham contato entre sí, o que poderia ocasionar uma coinfecção por contato cruzado.

“Na estrada principal do parque teremos dois ambientes para realização da abordagem inicial pelos profissionais, onde os pacientes serão triados e identificados se estão sintomáticos, ou seja, apresentam sintomas respiratórios”, esclarece.

Conforme o médico, em seguida será feita a mensuração/medição da temperatura desse paciente para que seja extratificado e definido para onde ele será direcionado. Na recepção o paciente receberá uma ficha o direcionando para o local de espera.

“Criamos quatro blocos, onde separamos em cada um os idosos e pacientes com febre e nos outros dois ficam os idosos e outros pacientes sem febre. Após isso eles serão atendidos pelo médico ou pelo enfermeiro dependendo do risco e potencial gravidade”, pondera.

Vinícius reforça que a coleta do exame para o Covid-19 por meio do Swab só será feita mediante indicação do médico. O paciente poderá também retirar a medicação prescrita na farmácia disposta no Polo de Atendimento.

O profissional destaca ainda que o Polo de Atendimento está paramentado e equipado para atender casos graves.

“Caso haja algum sintoma de insuficiência respiratória, temos suporte avançado com ventilação, caso precise entubar e estabilizar o paciente. Também contamos com suporte do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) para caso haja necessidade de encaminhar esse paciente para uma unidade hospitalar”, finaliza.

O atendimento no Polo é feito por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento. Caso haja dúvida em relação a necessidade de procurar o atendimento, o paciente poderá entrar em contato com o serviço de Teleconsulta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), através do número: (67) 2020-2170.

Recomendações

Para contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotada como medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias, conforme Portaria nº 454, de 20 de março de 2020.

Todo paciente sintomático respiratório, ou seja, que apresenta sintomas, é obrigado a manter isolamento domiciliar por 14 dias.

Medidas básicas de higiene protegem você e sua família: lavar as mãos frequentemente, medidas de etiqueta respiratória (como não tossir, espirrar próximo a outras pessoas), evite contato muito próximo com as pessoas, lembrando que assintomáticos também podem transmitir COVID-19.

Apenas procure os serviços de saúde se realmente precisar. Lembrem-se que ao se deslocar sem necessidade para uma unidade de saúde/ hospital você e sua família correm risco de contaminação pelo vírus.