FUTEBOL MS Após 9ª rodada, Pontaporanense e Cena carimbam o rebaixamento Com os resultados da última rodada as duas equipes jogam apenas para cumprir tabela

9 MAR 2020 - 07h:45 Por Isabelly Melo

No último sábado (07), dois jogos abriram a 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2020. Ao todo foram 12 gols marcados. No Estádio Loucão, em Maracaju, o time da casa empatou em 2 a 2 com a Serc. Sydney e Douglas marcaram para o azulão da marechal, enquanto Kanu e Rafael fizeram para o tricolor. O Maracaju chegou aos nove pontos, garantindo a classificação. A Serc chegou aos 14 pontos, seguindo na 3ª colocação.

Já no Estádio Andradão, o Aquidauanense aplicou a maior goleada da competição para cima do Cena, 6 a 2 com gol de Jorge, Diego Oliveira, Beleu e Otacílio Neto (3x), Thiago e Gilson descontaram para o leão. Com o resultado o Cena já está rebaixado. O Aquidauanense fechou em 17 pontos, encostando no líder na segunda colocação.

No domingo (08), três jogos encerraram a penúltima rodada do Estadual, com jogos em Ponta Porã, Rio Brilhante e Costa Rica. Na partida que definiu os rumos da competição, a Pontaporanense perdeu por 3 a 1 para o Comercial e carimbou o rebaixamento juntamente com o Cena. Bruninho, Marcelinho e Lucas Paulista de pênalti, marcaram para o colorado que chegou aos 13 pontos. Leléu, de pênalti, fez o gol de honra do verdão que segue com quatro pontos.

No Estádio Ninho da Águia, o Operário enfrentou o time da casa e líder da competição, Águia Negra, e empatou sem gols. Com o empate o Águia segue líder isolado com 18 pontos, contra 14 do Operário na quarta colocação.

E na partida que encerrou a rodada, o Costa Rica voltou a vencer após cinco jogos, diante do Corumbaense, no Estádio Laertão, por 1 a 0, gol de Bruno. A cobra do norte chegou aos 11 pontos, enquanto o carijó segue com oito.

Na última rodada, os jogos valerão as posições na classificação, no momento os confrontos para as quartas de final (mata-mata) seguem da seguinte maneira:

Águia Negra vs. Corumbaense

Aquidauanense vs. Maracaju

Serc vs. Costa Rica

Operário vs. Comercial

Classificação:

1º Águia Negra – 18Pts

2º Aquidauanense – 17Pts

3º Serc – 14Pts (5SG)

4º Operário – 14Pts (4SG)

5º Comercial – 13Pts

6º Costa Rica – 11Pts

7º Maracaju – 09Pts

8º Corumbaense – 08Pts

9º Pontaporanense – 04Pts

10º Cena – 02Pts