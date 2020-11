MATO GROSSO DO SUL Pontes queimadas no Pantanal serão substituídas por pontes de concreto Licitação do projeto pode sair em 2020, segundo o Governo do Estado

24 NOV 2020 - 09h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

Pontes queimadas no Pantanal serão substituídas por pontes de concreto - Foto: Chico Ribeiro/Portal MS Nove pontes de madeira que foram destruídas pelo fogo no Pantanal sul-mato-grossense serão substituídas por passagens de concreto. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, determinou que Agesul dê andamento a elaboração dos projetos de engenharia. A previsão é que a licitação seja divulgada ainda em 2020, com um investimento total de R$ 10,5 milhões. Ouça os detalhes: jpnews · Pontes queimadas no Pantanal serão substituídas por pontes de concreto

