VIVA CASA CBN População está convidada a opinar sobre mudanças na José Antônio Um questionário disponível nas redes sociais pede opinião para os campo-grandenses pra a execução de projeto piloto no novo corredor gastronômico

3 OUT 2020 - 11h:00 Por Gabi Couto/CBN

O corredor Gastronômico e Cultural da José Antônio está em fase de coletas de dados para a execução de um projeto piloto de intervenção no urbanismo da rua, no trecho que vai da rua Abraão Júlio Rahe até a rua Rodolfo José Pinho. A arquiteta e consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Mayara Cunha está coordenando os trabalhos e esteve no Viva Casa CBN, conversando com a jornalista Luciane Mamoré sobre o levantamento que o projeto está fazendo antes da execução.

A ideia é que a população responda a um breve questionário para contribuir com informações sobre os diversos usos da via. O prazo para esta etapa é sexta-feira, 09 de outubro. Segundo a coordenadora a partir desta investigação e do levantamento dos imóveis que já foi realizado eles irão iniciar o projeto e a execução que deve estar pronta até o final do ano.

