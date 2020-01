SAúDE População poderá descartar resíduos no combate à dengue Cinco postos de recolhimento estão disponíveis em bairros da Capital

29 JAN 2020 - 12h:58 Por Thais Cintra/CBN

Cerca de 150 agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetorias (CCEV) estarão mobilizados durante força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – que acontece nesta quarta-feira (29) na região das Moreninhas. A abertura da ação ocorreu no parque Jacques da Luz, de onde os servidores e voluntários iniciaram a caminhada que percorreu diversas ruas do bairro visando sensibilizar a comunidade.

Para o coordenador do Controle de Vetores da Sesau, Wagner dos Santos, os trabalhos neste dia serão concentrados na Região dos Bandeiras, onde estão localizados os bairros Moreninhas, Cidade Morena e Nova Capital que é um complexo de bairros que serão envolvidos nesta ação. “Aqui é uma das regiões mais populosas de Campo Grande e todas as ações nesses período estão voltada na eliminação do foco da dengue. A comunidade da região chamou a equipe de combate à dengue para trabalhar e divulgar na importância para o morador evitar no foco na residência e a Sesau fazer as visitas domiciliares”, completa Wagner. Materiais inservíveis e resíduos de grande volume, como sofás, geladeiras e televisores velhos e entre outros, poderão ser entregues nos postos de atendimento, até o dia 06 de janeiro. Lista do pontos de coleta:

Moreninha II - Rua Camaçari (Buracão)

Moreninha III - Rua Murué com a Rua Mandacarú

José Maksoud - Rua Copaiba com a Rua Antônio Davi Macedo

Cidade Morena (Centro Comunitário) - Rua Firminópolis, 347

Santa Felicidade - Avenida Roque Borges Daniel (Canteiro).