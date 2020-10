EFEITO CORONA Por conta do Enem, particulares podem reabrir Ensino Médio dia 19 Retorno ainda está condicionado a queda na taxa de ocupação de leitos de UTI

1 OUT 2020 - 17h:27 Por Gabi Couto/CBN

Os aluno do Ensino Médio das escolares de Campo Grande podem retornar às salas de aula no dia 19 de outubro. A definição saiu após a reunião na tarde desta quinta-feira, no Ministério Público Estadual.

A condição para a retomada das aulas presenciais ainda será a queda da taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na capital, para menor de 75% da ocupação total.

O retorno dos adolescentes se deve a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A autorização ainda depende da publicação de um decreto municipal previsto para as próximas semanas.

Desde o dia 21 de setembro as crianças do Ensino Infantil voltaram as aulas na rede privada com 30% da capacidade total permitida. Representantes das escolas particulares querem aumentar o percentual para 50%. A situação do Ensino Fundamental ainda será debatida.

Enquanto isso, os alunos da rede pública continuam com aulas remotas até o dia 8 de outubro. Uma nova reunião das autoridades de saúde e da educação estadual e municipal está prevista para a semana que vem.