TRÂNSITO Posto de combustível é autuado por vender gasolina mais cara, sem receber novo lote Com o aumento do ICMS, posto aproveitou para elevar o preço, mas com lote antigo

12 FEV 2020 - 11h:26 Por Ingrid Rocha/CBN



O Procon-MS atuou nesta manhã (12) um posto de combustíveis localizado na Av. Mato Grosso por preço abusivo.

Na averiguação do órgão foi verificado que o preço da gasolina foi aumentado para R$4,39 com entoque antigo, ou seja, que não sofreu o reajuste do ICMS decretado ontem pelo governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o presidente do Procon-MS, Macelo Salomão, a polícia civil tomará todas as previdências cabíveis, “O delegado vai fazer o boletim de ocorrência com crime de relação ao consumo. O posto está sendo autuado por alteração de preço injustificável”, esclareceu Marcelo.