HÍBRIDO Potência, design e tecnologia, conheça o Volvo XC60 T8 Momentum O SUV que une o design Escandinavo com a sofisticação da tecnologia está com condição especial neste mês na Enzo Volvo Campo Grande

20 OUT 2020 - 11h:14 Por Isabelly Melo

O Volvo XC60 T8 Momentum 20/20, com mais potência, esportividade e emissão reduzida de poluentes está com condição especial neste mês, bônus de até R$20.000,00 + valorização do seu seminovo na Enzo Volvo Campo Grande.

Volvo XC60

Design escandinavo e tecnologias sofisticadas se combinam no SUV que traz o que você precisa para cada momento. O SUV agora também conta com motor plug-in hybrid, além do motor a gasolina e diesel, sem perder a dirigibilidade, segurança, potência, eficiência e elegância.

As tecnologias de assistência presentes trabalham para ajudar você a permanecer dentro das faixas de rodagem e manter distância do carro da frente de acordo com suas preferências, virando o volante automaticamente nas curvas.

Essa tecnologia se estende nos detalhes, como no painel pensado para ajudar o motorista a manter o foco na estrada, colocando as informações essenciais diretamente à sua frente; a iluminação interna se ajusta automaticamente de acordo com a entrada de luz ao redor; mais uma comodidade que facilita a navegação com o XC60. Independentemente da versão, todos detalhes foram pensados para tornar a direção, uma experiência.

O SUV que une o Design Escandinavo com a sofisticação da tecnologia te espera para um test-drive na Enzo Volvo Campo Grande. Confira os detalhes no site enzovolvo.com.br (na matéria ao clicar no site o leitor será direcionado a página com as informações do carro).

Confira o vídeo de lançamento do Volvo XC60 T8 Momentum:

[Vídeo será inserido aqui, após o texto]