ELEIÇÕES 2020 Pouco mais de um terço do total de candidaturas é feminina em MS O percentual do total de candidaturas femininas em MS cresceu 2% em relação a 2020

29 SET 2020 - 15h:29 Por Alan Kaká

Entre 2016 e 2020, cresceu o número de candidaturas femininas. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral demonstram que em Mato Grosso do Sul a porcentagem de candidaturas femininas é maior que a média nacional.

Enquanto os dados nacionais são de 33,2% de candidaturas femininas, somando as pleiteantes aos cargos de prefeita, vice e vereadoras, em MS a porcentagem é maior: as mulheres representam 34,1% do total de candidaturas.



Além disso, o crescimento das candidaturas femininas em MS é maior que o verificado nacionalmente. Houve um crescimento de 1,3% desse tipo de candidatura no Brasil, enquanto em MS o crescimento verificado foi de 1,9%.

Ainda há poucas mulheres disputando a majoritária

Apesar dos crescimento total, ainda há muito menos mulheres que homens concorrendo aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Das candidaturas aos administrativos municipais no estado, apenas 36 são mulheres, ou seja, pouco mais de 12% do total. Já para o cargo de vice-prefeito a representatividade feminina é maior. São 67 mulheres concorrendo aos cargos das vice-prefeituras, ou seja, 23,5% do total.

Em Campo Grande apenas duas das 15 candidaturas têm uma mulher na cabeça de chapa. Porém, das candidaturas a vice, nove são femininas.



O estímulo à participação feminina por meio da chamada cota de gênero de 30% está previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições, mas se restringe a estimular as candidaturas femininas nas chapas proporcionais.