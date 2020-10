AGRONEGÓCIO Poucos animais para abate mantém preço da arroba em alta Exportações aquecidas também contribuem para aumento no valor

15 OUT 2020 - 13h:58 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A baixa oferta de animais terminados e as exportações aquecidas sustentam os preços da arroba nas principais praças do Brasil. Com isso, o valor da carne bovina no mercado atacadista também está mais valorizado.

A proteína bovina atingiu, no último dia 9, o maior patamar nominal na série histórica do Cepea, sendo negociada a R$ 17,16 o kg.

