POLÍTICA PP faz convenção e anuncia chapa majoritária pura Empresário Venício Leite é o candidato a vice-prefeito de Campo Grande

8 SET 2020 - 16h:23 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A convenção do partido Progressistas confirmou na tarde desta terça-feira (8) o nome de Esacheu Nascimento para concorrer à prefeitura de Campo Grande. O evento presencial foi realizado na sede do partido, com adoção de protocolos de biossegurança para evitar o contágio do novo coronavírus. Esacheu Nascimento tem 67 anos, é promotor de justiça aposentado e advogado. Nos últimos quatro anos, presidiu a Santa Casa de Campo Grande.



"A população tem uma demanda de decepção com a atual gestão de Campo Grande, na saúde, educação, infraestrutura, transporte público, economia. Há um desespero de parte da população para que Campo Grande volte a ser uma cidade progressista, e nós estamos aqui para nos juntar aos campo-grandenses para construir o progresso que todos nós queremos", disse Esacheu em discurso após ter o nome aprovado pelos convencionais.



No evento, Esacheu anunciou Venício Leite, empresário do ramo de transportes, como o candidato a vice-prefeito na chapa majoritária. Durante a convenção, o Progressistas oficializou 44 candidatos a vereador, que vão disputar vagas na Câmara Municipal.



As principais lideranças progressistas em Mato Grosso do Sul participaram da convenção e declararam apoio à candidatura de Esacheu Nascimento, como os presidentes regional e municipal da sigla, Evander Vendramini e vereador Cazuza, o deputado estadual Gerson Claro e o candidato a prefeito em Dourados pelo Progressistas, Alan Guedes.



Quem é Esacheu Nascimento

Esacheu Nascimento tem 67 anos, é casado, tem dois filhos e dois netos. Nasceu no Paraná e é radicado em Mato Grosso do Sul há 40 anos, onde formou família e fez carreira profissional. É promotor de justiça aposentado, advogado, e foi presidente da Santa Casa de Campo Grande. Esacheu já ocupou cargos relevantes na administração pública, como o de secretário estadual de Justiça, Trabalho e Ação Social (1989/1990) e o de ministro interino da Integração Nacional (2002).



Esacheu tem atuação na área social, quando esteve à frente de entidades como Rotary Clube, Operário Futebol Clube e a Associação Beneficente Campo Grande (Santa Casa).



Nos últimos quatro anos, Esacheu liderou os trabalhos de reforma e melhoria das instalações da Santa Casa. Em sua administração, Esacheu equilibrou as receitas e despesas da entidade, concluiu a construção da Unidade do Trauma, investiu na compra de equipamentos modernos e proporcionou cursos de capacitação para profissionais de diversas categorias que atuam no hospital. Atualmente, a entidade de Campo Grande é considerada uma das melhores Santas Casas do país.



Quem é Venício Leite

Venício Leite tem 54 anos e é casado. Nasceu no Paraná e fixou residência em Campo Grande em 1985. É empresário do ramo de transportes. Lidera o movimento popular "Energia Cara Não", que pede revisão nas tarifas de energia elétrica e nos impostos que recaem sobre a conta de luz. A iniciativa também denuncia abusos aos direitos dos consumidores sul-mato-grossenses.