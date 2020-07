POLÍTICA PP tenta aliança com PSB para disputar prefeitura da capital Esacheu Nascimento convidou Adelaido Vila para chapa majoritária

17 JUL 2020 - 08h:46 Por Gabi Couto/CBN

Os partidos políticos já começam a formar as alianças na chapa majoritária para disputar as eleições municipais deste ano. Quem está prestes a confirmar aliança é o PP com o PSB.