MERCADO PPP da Sanesul desperta atenção de investidores da bolsa, diz Governo Projeto prevê investimentos de R$ 4,5 bi em até 30 anos no Estado

11 AGO 2020 - 19h:36 Por Marcus Moura/Portal do MS

Pelo menos cinco grupos de investidores da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) têm interesse no projeto de Parceria Público-Privada (PPP) da Sanesul. A 45 dias do leilão, representantes desses players já percorrem as cidades de Mato Grosso do Sul para conhecer a estrutura administrativa e operacional da companhia estatal.

Nesta terça-feira (11), os potenciais de Mato Grosso do Sul e da PPP da Sanesul foram apresentados pelo governador Reinaldo Azambuja e sua equipe de governo em videoconferência da B3. O objetivo do projeto é universalizar a coleta e o tratamento do esgotamento nas 68 cidades onde a empresa opera, beneficiando 1,7 milhão de pessoas.

“O Estado se preparou para receber esse investimento privado. No marco legal do saneamento do Brasil, estamos saindo na frente com uma PPP bem modelada e equilibrada, com segurança para os investidores. Posso garantir que quem entrar nessa parceria vai investir em um dos estados mais promissores do Brasil”, destacou o governador.

Conforme previsão do projeto, serão R$ 4,5 bilhões de investimentos nos sistemas de esgotamento do Estado nos próximos 30 anos. A meta é atingir a universalização do sistema nos primeiros 10 anos de contrato, por meio de obras e serviços de implantação, recuperação, manutenção e operação da infraestrutura de esgotamento sanitário.

Segundo dados apresentados pela Sanesul no roadshow, de 2010 para cá a cobertura do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul saltou de 13% para 50%. Com a PPP, a empresa pretende ampliar e modernizar a coleta, tratamento e distribuição do esgoto. “Precisamos antecipar os investimento. Essa é a proposta”, disse o diretor-presidente da empresa, Walter Carneiro Júnior.

O leilão na B3 que vai definir o parceiro privado da Sanesul está marcado para o dia 23 de setembro deste ano. A modalidade escolhida é a de concorrência administrativa, cujo critério de julgamento é o menor preço apresentado. Ou seja, vencerá quem apresentar a menor proposta correspondente ao valor em reais por m³ de esgoto.

MS sustentável

Presente no roadshow, a representante oficial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, Katyna Argueta, destacou que o projeto de Mato Grosso do Sul vai ao encontro da meta global da Agenda 2030, que é o plano de ação de desenvolvimento sustentável do planeta. "O projeto coloca Mato grosso do Sul como pioneiro no Brasil nesse entendimento", frisou.

Também participaram da videconferência da Bolsa de Valores o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; a secretária Especial do Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado, Eliane Detoni; o representante da EY Consultoria, Gustavo Gusmão; e o gerente de processos licitatórios da B3, Guilherme Peixoto.