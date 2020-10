NA CAPITAL Praças e espaços culturais devem reabrir a partir desta quarta-feira Abertura considera orientações de biossegurança

27 OUT 2020 - 17h:36 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A abertura de espaços culturais e praças municipais está autorizada e deve ocorrer a partir desta quarta-feira (28), em Campo Grande. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (27).

De acordo com a publicação, o retorno considera as regras de biossegurança para atividades dos profissionais de educação física da Capital, conforme o Plano de Contenção de Riscos aprovado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19, além das orientações sobre biossegurança previstas no parecer nº 058/2020, expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR).

A resolução também considera a redução do número de pacientes infectados pela doença nas últimas semanas.

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, entre os municípios, Campo Grande continua registrando o maior número de casos de coronavírus. Nas últimas 24h, foram registrados mais 181 positivos na Capital.