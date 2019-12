REDE ESTADUAL DE ENSINO Prazo para confirmar pré-matrícula termina nesta terça-feira Estudantes ou responsáveis devem preencher formulários para garantir vagas

30 DEZ 2019 - 16h:58 Por Redação/CBN

Termina nesta terça-feira (31) a primeira etapa da pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino (REE). Como nos anos anteriores, estudantes com mais de 18 anos, pais e/ou responsáveis podem preencher os formulários via internet, tirar dúvidas pelo telefone e também comparecer no espaço físico da Central de Atendimento, em Campo Grande.

A primeira etapa da pré-matrícula servirá para que os interessados possam garantir as vagas nas unidades escolares assinaladas como “1ª opção”, entre as 357 que fazem parte da Rede, direto pelo sistema do portal de matrículas da SED, que pode ser acessado pelo link: www.matriculadigital.ms.gov.br. Em caso de dúvidas, a Central de Matrículas da REE também atende pelo 0800-647-0028.

Em Campo Grande, caso os interessados encontrem alguma dificuldade para a conclusão do processo, a Central de Matrículas também realiza atendimentos no próprio espaço físico, localizado no prédio anexo à EE Hercules Maymone, na rua Joaquim Murtinho, 2.612, no bairro Itanhangá Park. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30, no período matutino, e das 13h30 às 17h30.

Novidades

Neste período de pré-matrícula, os interessados poderão contar com o incremento na oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em diversas regiões do Estado. A partir do próximo ano, a REE contará com 42 unidades escolares com essa modalidade em 22 municípios – alguns com mais de uma escola.

Estão disponíveis para escolha escolas com o EMTI nos municípios de Aquidauana, Amambai, Anastácio, Bela Vista, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

Outra novidade que está à disposição é a possibilidade de escolher entre as unidades escolares que trabalham com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), do Governo Federal. Na Rede Estadual serão duas escolas, ambas de Campo Grande, nos bairros Anache e Los Angeles.

A primeira, EE Alberto Elpídio Ferreira Dias – prof. Tito, em fase final de construção, vai colocar em prática uma proposta desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Já a segunda, EE Marçal de Souza Tupã-y, vai trabalhar com parceria da Polícia Militar de MS (PMMS).

