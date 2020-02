MEIA ENTRADA Prazo para emissão da ID Estudantil expirou no domingo Documento que garante benefícios para alunos pode ser emitida pela UNE

18 FEV 2020 - 16h:04 Por Beatriz Magalhães/CBN

A nova identidade estudantil foi lançada pelo MEC em setembro de 2019 permitindo acesso gratuito e digital. Com novo formato, o documento disponibiliza informações sobre estudantes de todo o país, garantindo direitos como meia-entrada em teatros, shows, cinemas e outros eventos culturais.

Emitida por força de Medida Provisória, a MP perdeu validade no domingo (16), e as emissões foram encerradas essa semana e alunos que não conseguiram solicitar o documento podem realizar a emissão da carteira estudantil emitida pela União Nacional do Estudantes - UNE. Confira as informações: