ESQUENTA Pré-carnaval do bloco Capivara Blasé terá ritmo da Bahia nesta sexta-feira Evento de aquecimento para os dias de folia servem para arrecadar fundos

29 JAN 2020 - 16h:18 Por Gabi Couto / CBN

O bloco Capivara Blasé emenda o seu segundo pré-carnaval em clima de axé music. Na sexta (31/02) acontece mais uma edição do “Sextou Capivara” no Espaço Casa na Árvore, a partir das 21 horas. O trio Sampri e o cantor Chokito vão apresentar repertórios especiais, voltados para os grandes sucessos que embalam o carnaval de rua baiano e os hits do gênero axé music. A bateria campeã da escola de samba Vila Carvalho também vai esquentar os simpatizantes do Capivara Blasé para a grande festa carnavalesca na Esplanada Ferroviária em fevereiro.

Na estreia do pré-carnaval, o bloco lotou o Espaço Casa na Árvore com aproximadamente 700 pessoas, sendo 62% de público feminino, entre 25 e 34 anos. A mudança de domingo para sexta à noite foi aprovada pelos simpatizantes do Capivara Blasé, que vem atraindo cada vez mais carnavalescos para uma festa cheia de energia, muita música para dançar, com segurança e uma estrutura profissional. O próximo “Sextou Capivara” abre a série temática de esquentas com “Swing Baiano” e terá ainda mais duas edições inspiradas no mesmo ritmo: Dididiê (07/02) e Rala Tchan (14/02).

Os pré-carnavais no Espaço Casa na Árvore serão todas as sextas até 21 de fevereiro. Os ingressos para o “Sextou Capivara” podem ser adquiridos antecipadamente no Sympla por R$ 10,00+taxa e no dia dos eventos, sendo R$ 20,00 das 21h às 22h e R$ 30,00 a partir das 22h. Há a opção de comprar o combo de copo mais a entrada dos próximos pré-Carnavais por R$ 60,00 ou com camiseta por R$ 90,00.

O CAPIVARA BLASÉ reuniu no ano passado 45 mil pessoas na Esplanada Ferroviária, região central e histórica de Campo Grande, tornando a festa foliã campo-grandense no evento cultural com maior público de Mato Grosso do Sul. O CAPIVARA BLASÉ realiza em 2020 o seu sétimo ano de carnaval de rua. O bloco foi fundado em 2014 e é organizado pela Urgente Cia.

SERVIÇO

SEXTOU CAPIVARA

31/01/2020 – 21h

Espaço Casa na Árvore

Av. da Capital, 100 - Vila Rica

Mais informações: 67-99205-5255 e www.capivarablase.com.br.