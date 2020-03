CBN ELEIÇÕES 2020 Candidato do MDB, Márcio Fernandes garante instalação de ônibus híbridos, se eleito O deputado estadual afirmou que um dos focos de campanha é reduzir o valor das passagens de ônibus

10 MAR 2020 - 09h:22 Por Isabelly Melo

Nesta terça-feira (10) a Rádio CBN Campo Grande realizou mais uma entrevista da série CBN Eleições 2020, com pré-candidatos à prefeitura da capital. O entrevistado de hoje foi o candidato do MDB, Márcio Fernandes.

O atual deputado estadual disse que a proposta é trazer inovação, com equipe qualificada e gestão organizada. Márcio disse que ainda estão construindo o planejamento de propostas para a campanha, fazendo visitas em locais da capital para entender o que deve ser feito.

Entre as propostas já elaboradas, Fernandes disse que irão implantar ônibus elétricos e híbridos em Campo Grande, “sem o combustível, usando os ônibus híbridos e elétricos é óbvio que o valor vai cair.”

O candidato do MDB disse ainda que o partido tem condições de ter bons resultados por que, segundo ele, as últimas gestões do MDB são as mais bem avaliadas pela população da capital. “O André Puccinelli foi o melhor prefeito que Campo Grande já teve”, afirmou Márcio Fernandes.