Precisamos do fortalecimento e diálogo entre os poderes, diz Raghiant Corregedor geral da OAB nacional, Ary Raghiant Neto falou sobre o momento tenso durante entrevista à Rádio CBN

2 JUN 2020 - 11h:42 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A tensão política entre os poderes foi tema de destaque durante a entrevista com o advogado Ary Raghianti Neto, que é corregedor geral da OAB Nacional e vice-presidente do Conselho de Colégios e Ordens do Mercosul. Raghiant Neto foi claro ao afirmar que a polarização entre direita e esquerda é "um grande perigo para o país". Disse que o Brasil precisa de paz e que todos devem lutar para o fortalecimento dos poderes. "Precisamos também das instituições fortes e dialogando", disse. Outro tema abordado na entrevista foram as mudanças de rotina no judiciário por conta da pandemia e também sobre a publicidade na advocacia.