SURTO 'Precisamos estar atentos ao coronavírus', diz biomédico Professor Maicon Leitão fala sobre sintomas, tratamento e prevenção ao vírus que matou 106 pessoas na China e atinge 13 países. Brasil tem um caso suspeito em Minas Gerais.

28 JAN 2020 - 12h:40 Por Redação

O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta terça-feira (28) a suspeita do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Uma estudante de 22 anos está isolada após sentir sintomas ao retornar de viagem à China. Em coletiva de imprensa, o ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, comunicou que o Brasil elevou o alerta para perigo iminente. De acordo com Mandetta, embora não seja momento para 'entrar em pânico', é preciso ter cautela em relação ao vírus.

Para falar sobre os sintomas, prevenção e preocupações a respeito do coronavírus, a CBN Campo Grande conversou com o professor e coordenador do curso de Biomedicina da Unigran, Maicon Matos Leitão. "Acredito que como todo o mundo está se preocupando, nós [sul-mato-grossenses] também precisamos estar atentos".

Confira a entrevista na íntegra: