ATITUDE E SENTIMENTO PARA O FUTURO “Precisamos ser capazes de fazer primavera em nós, mesmo quando fora está seco”, diz Cortella Filósofo abriu último encontro do RCN/CBN em Ação – Live 2020 falando sobre o sentimento para o futuro

4 DEZ 2020 - 19h:27 Por Marcus Moura/CBN

“Precisamos ser capazes de fazer primavera em nós, mesmo quando fora está seco”, disse o filósofo, escritor e colunista da CBN, Mário Sérgio Cortella, ao dar o ponta pé inicial no último encontro RCN/CBN em Ação – Live 2020. Além da reflexão, Cortella exaltou a importância de Manoel de Barros para a cultura do nosso país.

Para falar sobre esperança ativa, ele citou outro grande mestre brasileiro do saber, o seu amigo, Rubem Alves. “Rubem Alves dizia que a boa esperança é uma perspectiva. Esses, não são tempos otimistas, mas sim esperançosos. O otimismo é fácil, é mais fácil que a esperança. Otimismo é quando é primavera fora de você, mas também dentro. Já a esperança é quando, mesmo tudo seco e árido fora de você, continua florescendo e sendo primavera dentro de você”.

Ele ressaltou o valor da cooperação para atravessar e vencer o ano tão difícil que está sendo 2020. “Do modo caipira de falar, como falam na minha terra Londrina, se ficar o bicho come e se correr o bicho pega. Entretanto, precisamos acrescentar uma terceira parte: se juntar, o bicho foge. Precisamos cooperar, ser capaz de unir esforços para uma esperança ativa”, destacou.

Professor há 46 anos, lembrou de sua mãe, Dona Emília, para exemplificar a esperança. “Minha mãe, que tem 92 anos, nasceu em 1929, ano da grande crise, 10 anos depois da primeira guerra mundial. Aos dez anos, estourou a segunda guerra mundial que deixou 55 milhões de mortos, depois bomba atômica, crise do petróleo, inflação antes do plano real e outras várias coisas. Quando eu falo que está difícil, ela diz: vocês ainda não viram nada. Mas isso, não no sentido de desesperar, e sim, para nos acalmar. Afinal de contas, não há bem que sempre dure e mal que nunca se acaba”.

Resumiu o ano de 2020 com uma metáfora nordestina: um tombo de rede. Entretanto, ressaltando que é preciso sempre ter uma visão otimista das coisas. E usou o evangelho de Jesus Cristo para dar uma mensagem para o próximo ano. “O conselho mais forte vem de jesus de Nazaré, não importa se você é cristão, independe disso. No evangelho escrito por João ele diz: Quero que tenhais vida e vida em abundância. O desejo de abundância é no plural, para todos. E com isso, voltamos a falar sobre a cooperação”, finalizou.

