AGRONEGÓCIO Preço da carne bovina começa a cair no país Segundo dados do MAPA, em MS, queda na cotação do animal foi de mais de 10% em menos de 30 dias

28 JAN 2020 - 13h:35 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

De acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o preço da arroba do boi gordo caiu em torno de 5% no Brasil desde o início de 2020. Em Mato Grosso do Sul, a queda na cotação do animal foi de 10,5% no período entre o dia 30 de dezembro de 2019 e o dia 24 de janeiro deste ano.

De acordo com o gerente técnico do Sistema Famasul, José Padua, a redução na demanda pelo consumidor nesta época é um dos motivos para o recuo nos valores.

