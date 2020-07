AGRONEGÓCIO Preço da carne de ovino em MS é a segunda maior do país Com 6,6% de variação, Estado fica atrás apenas de Santa Catarina

14 JUL 2020 - 13h:26 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mesmo durante a pandemia, o preço do quilo da carne de ovino em Mato Grosso do Sul apresentou a segunda maior variação positiva do país, segundo a análise feita entre maio e junho em 10 Estados pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul.

Em maio, o quilo da proteína custava R$ 7,13 e em junho, o valor aumentou para R$ 7,60.

