ECONOMIA Preço da gasolina inicia semana em alta na Capital e em MS Em Campo Grande, a alta foi de R$ 0,07 centavos, e no Estado, de R$ 0,08 centavos

22 JUN 2020 - 19h:39 Por Marcus Moura/ CBN

O preço médio da gasolina em Campo Grande e Mato Grosso do Sul iniciou a semana em alta, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na semana passada, o preço médio do combustível na capital era de R$ 3,89, porém agora, é de R$ 3,96, sete centavos mais caro. No estado, a média saiu de R$ 4,15 para R$ 4,23, oito centavos mais caro. Na sexta-feira da semana passada, a Petrobras aumentou em 5% o preço da gasolina nas refinarias e em 8% o preço do diesel. Confira: