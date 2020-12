CBN CONSUMO Preço da gasolina na Capital varia entre R$ 4,43 e R$ 4,69, diz ANP Valor médio encontrado nas bombas foi de R$ 4,55. Confira variação de outros combustíveis

9 DEZ 2020 - 09h:32 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio da gasolina em Campo Grande chegou a R$ 4,55, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Entretanto, o combustível pode ser encontrado nas bombas entre com valores entre R$ 4,43 até R$ 4,69. Confira também os preços do etanol, diesel e do gás de cozinha: