ECONOMIA Preço da gasolina pode cair em MS com crise do petróleo no mundo Analistas defendem que, com preço do barril de petróleo mais barato, o litro da gasolina também pode ser impactado para baixo

10 MAR 2020 - 14h:03 Por Marcus Moura/ CBN

O preço do litro da gasolina pode ficar mais barato em Mato Grosso do Sul, assim como em todo Brasil, se o preço do barril do petróleo continuar com preço em baixa no mercado internacional. Segundo o presidente do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS), Edson Lazarotto, ainda é preciso aguardar até o final desta semana para uma previsão mais certeira sobre a queda.

Já para a economista da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul), Daniela Dias, a possível baixa no preço pode ser amenizada pelo reajuste da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 25% para 30%. Hoje cada sul-mato-grossense paga R$ 1,33 de imposto a cada litro de gasolina comprado no Estado.

A pauta fiscal, que é a métrica usada pelo governo para calcular o valor do imposto, está em R$ 4,49. A cada litro de etanol comprado, o consumidor paga R$ 0,73, a média utilizada pelo governo para calcular este valor está em R$ 3,67. Confira mais sobre a pauta clicando aqui e assista o momento economia de hoje (10) do programa CBN Campo Grande no vídeo abaixo: