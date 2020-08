AGRONEGÓCIO Preço do leite pago ao produtor tem alta em julho Valor referente à produção de junho teve um aumento de R$ 0,26/litro em MS

10 AGO 2020 - 14h:27 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O preço do leite pago ao produtor teve alta no pagamento realizado em julho, referente à produção de junho. Segundo a Scot Consultoria, a média de dezoito praças foi de 8,7%.

Em Mato Grosso do Sul, o aumento no valor do produto foi de R$ 0,26/litro, e fechou em R$ 1,2694. Segundo o presidente do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite no Estado (Conseleite), Wilson Igi, essa alta é devido a sazonalidade mais forte neste ano, em razão da diminuição da produção de leite em Mato Grosso do Sul.

