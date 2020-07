ECONOMIA Preço do leite tem alta de até 18% em MS Valor dos produtos lácteos foram afetados com alta do dólar e redução da produção

9 JUL 2020 - 13h:44 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik Uma das medidas de prevenção ao novo coronavírus, o fechamento das fronteiras entre países impactou na alta do dólar frente ao real e também na redução das importações. Em decorrência disso, os valores cobrados pelo litro do leite tiveram reajuste em todo o país. Aqui no Estado, segundo o levantamento realizado pelo Sindicato das Indústrias Laticínias (Silems), a valorização chegou a 18%. Saiba mais: jpnews · Reajuste do valor do leite chega a 18% em MS

