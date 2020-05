ECONOMIA Preço do pão francês varia até 99% em padarias da Capital Dos gastos com alimentação, valor destinado a compra do alimento é bastante considerável

21 MAI 2020 - 13h:24 Por Marcus Moura/CBN

Preço médio do produto é de R$ 13,49, porém a diferença entre o mais barato e o mais caro é de R$ 8,91 - Marcus Moura O preço do quilo do pão francês varia até 99,1% nos estabelecimentos campo-grandenses, revela pesquisa realizada pela CBN. O valor mais em conta encontrado foi de R$ 8,99, na Padaria Paumaris, localizada no Nova Lima. Já o mais caro foi o registrado na Pão & Tal a R$ 17,90, no Jardim dos Estados. O preço médio de todos os 22 estabelecimentos pesquisados foi de R$ 13,49. Segundo a economista da Fecomercio, Daniela Dias, o pãozinho é tão importante na mesa do brasileiro que ocupa até uma fatia considerável dos gastos com alimentação. Todos os valores encontrados e a entrevista você confere abaixo: Estabelecimento Preço Endereço Pão & Tal R$ 17,90 R. Euclídes da Cunha, 595 - Jardim dos Estados Panificadora Monte Líbano R$ 16,90 R. Sebastião Lima, 848 - Jardim Monte Líbano Real Padaria e Panificadora R$ 16,90 Av. Eduardo Elias Zahran, 2938 - Jardim São Lourenço Comper Jardim dos Estados R$ 15,90 Av. Mato Grosso, 2674, Santa Fé Pão & Cia R$ 15,50 R. Marquês de Pombal, 606, Tiradentes Bagueteria Mercearia e Padaria R$ 15,00 R. 13 de Junho, 631, Centro Mais que Pão R$ 14,90 Av. Eduardo Elias Zahran, 2269, Jardim Bela Vista Panificadora Tietê R$ 14,90 Av. Júlio de Castilho, 2392, Vila Palmeira Dico Panificadora R$ 14,50 Av. Mato Grosso, 3463, Santa Fé Padaria e Lanchonete Rui Barbosa R$ 14,00 R. Rui Barbosa, Centro Panificadora Rharus R$ 14,00 R. da Península, 230, Coophavila II Giocondo Pães e Conveniência R$ 13,99 R. Alexandre, 294, Vila Giocondo Orsi Veneza Pães e Doces R$ 13,90 R. Antônio Maria Coelho, 616, Cabreúva Padaria Toscano R$ 13,85 Av. Cel. Antonino, 619, Cel. Antonino Padaria e Confeitaria Doce Pão R$ 13,00 R. Sete de Setembro, 928, Centro Panificadora Flamingo R$ 12,90 Av. dos Crisântemos, 219, Lar do Trabalhador Padaria Aliança R$ 10,00 Av. Gualter Barbosa, 1158, Jardim Campo Belo Padarelli Padaria R$ 9,99 R. Marquês de Lavradio, 295, Tiradentes Casa dos Pães R$ 9,99 Av. Manoel da Costa Lima, 1681, Vila Piratininga Pão & Prosa R$ 9,90 Av. Pres. Vargas, 1873, Vila Santo Amaro Padaria Terra Morena R$ 9,90 R. Candido de Castro Rondon, Jardim Los Angeles Padaria Paumaris R$ 8,99 R. Firmo Cristaldo, 892, Nova Lima jpnews · Preço do quilo do pão do francês varia até 99% em padarias da Capital

Deixe seu Comentário