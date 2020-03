ECONOMIA Gás de cozinha custa entre R$ 59 e R$ 85 em Campo Grande Em Mato Grosso do Sul, valores médios vão de R$ 70 a R$ 92 pelo botijão de 13 quilos

16 MAR 2020 - 08h:58 Por Marcus Moura/ CBN

O preço do gás de cozinha varia 41% entre as lojas de revenda na Capital. Na média, quando é levado em conta o valor praticado em 55 comércios, o preço é de R$ 70,63, segundo levantamento realizado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O valor mais em conta praticado em Campo Grande é o encontrado nos postos Shima, da avenida das Bandeiras, no jardim Joquei Club, e Faleiros, da rua Canaa, na Vila São João Bosco, por R$ 59,99. No entanto, este preço é válido apenas para os consumidores que forem até os locais para retirada do produto.

Já o gás menos em conta é o vendido no posto Carandá, na avenida Mato Grosso, no Carandá Bosque, a R$ 85,00. O valor também só é válido para retirada no local, em caso de entregue uma taxa é aplicada.

Mato Grosso do Sul

No Estado, o preço médio está em R$ 75,77. Ponta Porã tem o valor médio mais atrativo ao consumidor por R$ 70,00. Na sequência, aparecem Campo Grande (R$ 70,63); Três Lagoas (R$ 71,57) e Dourados (R$ 71,81). Na outra ponta da tabela, Corumbá praticada a média menos atrativa do Estado. Por lá, o gás sai a R$ 92,00.

Coxim tem o segundo preço médio mais alto em MS a R$ 87,17. Nova Andradina aparece em terceiro lugar no ranking do mais caros com o combustível saindo a R$ 67,27. O levantamento da ANP percorreu 113 postos de venda em Mato Grosso do Sul entre os dias 08 e 14 deste mês.