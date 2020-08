CBN CONSUMO Preço médio da carne está 23% mais caro neste ano, segundo Dieese Variação do câmbio do dólar e demanda do mercado contribuíram para cenário, dizem especialistas

25 AGO 2020 - 15h:12 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio da carne em Campo Grande está 23% mais caro em 2020, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A variação do câmbio do dólar e a demanda do mercado interno são fatores que contribuíram para o cenário, de acordo com especialistas do setor. Confira: